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台股

高價股而守反攻？台股大漲454點？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-08-16 15:40

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高價股而守反攻？台股大漲454點？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

1、美國 7 月零售銷售數據創 2023 年 1 月來最大單月增幅，優於市場預期，亦緩解經濟急遽放緩的擔憂，美股 (15) 日四大指數齊揚，費城半導體指數上漲 4.87％。

2、台股 (16) 日開高走高，紡織、半導體與電子類股買盤點火，紡織股股王儒鴻 (1476-TW)、佳和(1449-TW) 漲逾 6.5％，半導體類股昇陽半導體 (8028-TW)、威盛(2388-TW) 攻上漲停，電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 買盤有撐，加權指數終場大漲 454.16 點，收 22349.33 點。


3、電子股表現亮眼，訊舟 (3047-TW)、慧友(5484-TW)、達邁(3645-TW)、健策(3653-TW)、倫飛(2364-TW) 亮燈漲停；營建股達麗 (6177-TW) 連二日攻上漲停、聯上發 (2537-TW)、鼎固－ＫＹ(2923-TW) 漲逾 7％。​​​​​​​​​

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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趨勢分析永豐金證券高價股盤勢重點

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集中市場加權指數22349.332.07%
費城半導體5173.3844.87%
儒鴻5296.76%
聯上發24.87.13%
達麗71.79.97%
倫飛1179.86%
健策13359.88%
達邁54.39.92%
慧友81.99.93%
訊舟44.5510.00%
聯發科12306.49%
鴻海1841.66%
台積電9692.76%
威盛124.59.69%
昇陽半導體133.59.88%
佳和206.67%
鼎固-KY31.97.05%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.32
加權指數法興(售) 槓桿6.84
聯發科法興(購) 槓桿7.53
聯發科法興(購) 槓桿30.37
鴻海法興(購) 槓桿5.55
鴻海法興(購) 槓桿5.1
台積電法興(購) 槓桿6.46

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