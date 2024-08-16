高價股而守反攻？台股大漲454點？今日盤勢重點一文掌握
鉅亨研報 2024-08-16 15:40
1、美國 7 月零售銷售數據創 2023 年 1 月來最大單月增幅，優於市場預期，亦緩解經濟急遽放緩的擔憂，美股 (15) 日四大指數齊揚，費城半導體指數上漲 4.87％。
2、台股 (16) 日開高走高，紡織、半導體與電子類股買盤點火，紡織股股王儒鴻 (1476-TW)、佳和(1449-TW) 漲逾 6.5％，半導體類股昇陽半導體 (8028-TW)、威盛(2388-TW) 攻上漲停，電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 買盤有撐，加權指數終場大漲 454.16 點，收 22349.33 點。
3、電子股表現亮眼，訊舟 (3047-TW)、慧友(5484-TW)、達邁(3645-TW)、健策(3653-TW)、倫飛(2364-TW) 亮燈漲停；營建股達麗 (6177-TW) 連二日攻上漲停、聯上發 (2537-TW)、鼎固－ＫＹ(2923-TW) 漲逾 7％。
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