主計處下修今年GDP至3.9% 全年物價漲幅仍突破2%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 18:12

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主計總處今 (16) 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.9%，較 5 月下修 0.04 個百分點，GDP 規模仍將突破 25 兆元，而明年 GDP 仍有 3.26%；而消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.17%，明年則可望降至 1.91%，屆時將壓到 2% 通膨警戒線下。

主計總處指出，今年各季 GDP 分別為 6.63%、 5.06%、 3.21% 和 1.12%。

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對於外需，主計總處說明，儘管傳產貨品回溫尚緩，但 AI 應用浪潮帶動我國優勢的電子零組件及資通訊產品出口擴增，預測全年商品出口 4701 億美元，年增 8.71%，商品進口因出口及投資引申需求擴增，預測為 3903 億美元，年增 11.07%。

而全年輸出實質成長 7.76%，下修 0.68 個百分點，輸入實質成長 9.54%，上修 1.01 個百分點。

展望明年，隨著新興科技加速拓展，需求持續強勁，主計總處估輸出、入分別實質成長 4.95%、5.02%。

內需方面，主計總處說明，由於就業市場穩健、薪資提升，挹注家庭可支配所得增加，股市上漲也推升財富效果，民間消費實質成長 2.78%，上修 0.01 個百分點，而明年在提升民眾消費能力和意願下，續成長 2.34%。