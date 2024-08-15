劉鏡清：台灣人均GDP 3年後可望突破4萬美元 夢想要超越以色列

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 21:02

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國發會主委劉鏡清今 (15) 日表示，台灣人均 GDP 今年已超越日本，明年也可望超越韓國，3 年後將可突破 4 萬美元，並持續擴大與日韓的差距。超越日韓之後，他認為以色列國土人口和台灣相近，民生應該也要能夠有那樣的水平，最後他強調雖然目標看來還有段距離，但的確是他的「夢想」。

5 月 20 日劉鏡清上任時即表示，要兼顧經濟平衡，多數國民在服務業發展，而中小企業、部分產業也進入成熟期，產業要均衡發展，也希望 3 個月內整理出國家新的 4 年計畫，平衡產業發展，否則整體經濟好，部分民眾的行業不夠好，剛好上任滿 3 個月，國發會亦於今日上午的行政院會提出新的 4 年發展計畫，並於下午召開的記者會分享。

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行政院長卓榮泰上任以來，整合各部會通過 4 年國家發展計畫，包括五大信賴產業，半導體新增產值 2.6 兆、AI 發展為兆元展業、加上安控資安、衛星通訊、軍工無人機等，形成國內經濟成長最大動能。

劉鏡清表示，今年民間投資應該會超過 5 兆，這是史上第二次超過 5 兆，環伺往外看的確有很多風險存在，但只要保持一定競爭力，便可持續成長。

關於台灣人均 GDP 從 3 萬多跨到 4 萬美元門檻，要靠什麼達標？劉鏡清說明，自然是從經濟動能而來，包括經濟數據進出口、政府公共建設投資、民間消費支出等等都是，今年公建投資第一次超過五兆，明年表現會更建康、穩定，景氣會非常不錯。

劉鏡清指出，今年已超越日本，明年也可望超越韓國，超越日韓之後，他認為以色列國土人口和台灣相近，民生應該也要能夠有那樣的水平，他笑說，這的確是他個人的「夢想」。2023 年以色列全球排名第 14，人均所得 5 萬 5535 美元。

國發會副主委高仙桂亦指出，台灣目前在半導體、AI 相關應用產業高度發展，但相對也造成產業間的發展不均衡，但均衡發展是首要，所以「擴大社會投資」放第一，因為均衡優先於發展。

高仙桂表示，觀察自 2025 年至 2028 年的未來四年，全球經濟情勢將呈現「平穩」，雖然和疫情前相比是略低，但會比疫情期間的 4 年表現為佳，相對持穩。

她指出，以前一期 4 年計畫的 GDP 成長率 3.3-3.7% 的目標，實際為 3.6% 已達標，而這一期 4 年計畫 GDP 成長率目標 2.8-3.6%，若積極作為亦可望達標，主要就靠「投資驅動」和「創新驅動」兩大工具 ，包括 AI 產業化 產業 AI 化，掌握半導體先進技術等，都是台灣的優勢。綠色減碳商機、 綠能科技 及淨零碳排等，預算在今年也編列 9000 多億，動能蓄勢待發。