【量大強漲股整理】台股反攻向上，台北自動化工業展燈下，誰會受惠?

鉅亨研報 2024-08-16 17:54

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 454.16 點，收在 22349.33 點，成交量 4160 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 453.88 億，投信買超 60.21 億，自營商買超 27.55 億，三大法人合計買超 541.64 億。

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權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.76%，收在 969 元，金融巨鱷索羅斯名下的「索羅斯基金管理公司」，第 2 季回頭加碼台積電 11.2 萬股，市值增為 2,552 萬美元，知名避險基金 Third Point 第 2 季也大舉加碼台積電 ADR 共 85 萬股，持股增至 202.5 萬股，價值 3.5 億美元；(2317-TW)鴻海，上漲 1.66%，收在 184 元，大摩重申鴻海 270 元目標價，為目前外資最高價，維持「優於大盤」評等。大摩指出，鴻海將受惠於在 Blackwell 伺服器的業務、iPhone 換機需求、獲利成長潛力，第 2 季 AI 伺服器營收年增近三倍，季增逾六成，對整體伺服器營收貢獻逾四成；(2454-TW)聯發科，上漲 6.49%，收在 1230 元，工業電腦大廠 (2395-TW) 研華與聯發科宣布展開策略聯盟，成為首個導入聯發科生成式 AI 服務平台 MediaTek DaVinci（聯發科達哥）的企業。

總統賴清德表示，國防、經濟是撐起國家發展兩大支柱，而無人機具雙重意義，在台灣發展兼具天時、地利及人和，期許成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，2030 年拚產值達 400 億元；(5371-TW)中光電，上漲 7.47%，收在 83.4 元，企業不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求，挪威主權基金公布最新對台股持股名單中，對中光電持股由前一次 0.8％大幅加碼到 3.58％，對於機器人、無人機題材相當看好。

(AAPL-US)蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(2455-TW)全新，上漲 6.34%，收在 142.5 元，7 月營收 2.62 億，年增 17%，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

點名預告的 AI + 散熱黑馬股 (3013-TW) 晟銘電，又再度噴出，再創波段新高!

(3013-TW) 晟銘電，上漲 7.86%，收在 123.5 元，站穩季線後繼續往上攻，股價呈現 V 型反轉，表現相當強勢，再創近期新高!，佳螢早就再 8/9 領先預告，通通都可以驗證再驗證!

(3013-TW)晟銘電，7 月營收 10.37 億元，攀上 20 個月來新高點，月增 13%，年增 89%，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

台北自動化工業大展登場下，相關的工業電腦、工具機、機器人股，將具有表現機會!

其中機器人的指標股， (2359-TW) 所羅門，上漲 5.5%，收在 172.5 元，股價已重新站上季線，有望恢復多頭走勢，更預告了機器人股將展開一波向上的攻勢，

(2359-TW)所羅門，不僅開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長

另外佳螢早在 8.2 就領先預告，機器人戰隊重啟，點名預告，可鎖定的就是【8374 羅昇】，(8374-TW) 羅昇，亮燈漲停，收在 161.5 元，連續 3 天漲停⊕⊕⊕，先前就已經預告將會噴出! 通通驗證! 佳螢的看法!

(4566-TW) 時碩工業，上漲 3.77%，收在 99.2 元，7 月合併營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師