​​​​​​Ｚ世代=精緻窮? 調查6成2有投資最愛ETF 每月投7113 元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-16 19:55

‌



1111 人力銀行針對Ｚ世代 (1997-2009 年出生者) 進行調查發現，有 6 成 2 受訪者有進行投資理財，主要工具包括 ETF 65.3%、平均每個月定期投資 7,113 元，大約占整體收入的兩成。

近年「精緻窮」現象經常被外界拿來討論，而重視及時行樂，善於取悅自己的Ｚ世代，也容易與精緻窮畫上等號，不過實際上真是如此嗎？根據調查指出，有 6 成 2 受訪者有進行投資理財，主要工具包括 ETF 65.3%、股票 60.0%、定存 28.1%、基金 17.3% 以及外幣 14.6%。

‌



平均每個月定期投資 7,113 元，大約占整體收入的兩成，顯見Ｚ世代也想要累積財富，採取循序漸進的小額投資法，並非是月底荷包透支的月光族。而投資理財目的主要是為了創造更多財富、提升生活品質、存急用金才有保障、錢愈來愈薄對抗通膨以及出國旅遊。

而另外３成 8 沒有投資理財的原因在於沒有閒錢、不清楚有什麼投資工具、擔心投資風險過高、不想 / 覺得麻煩以及父母 / 長輩有幫忙。