〈MSCI調整〉台股權重兩降一平 台積電權重調升最多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 09:53

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MSCI (明晟) 今 (13) 日凌晨公布最新季度調整，台股在本次 MSCI 調整權重中，呈現兩降一平，其中，台積電權重調升最多， 權重調降最多則為台塑化。最新權重將在 8 月 30 日收盤生效。

在「MSCI 全球市場指數」中，台股權重維持 1.98%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 19.33% 下調至 19.01%，調降 0.32%；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 22.12% 下調至 21.94%，調降 0.18%。

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至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次無成分股新增，刪除台塑化，指數成分股減少為 87 檔，並有 23 檔成分股調整在外流通股數，

本次權重調升最多為台積電，其權重為 51.22%。權重調降最多為台塑化，其權重為 0%，調降 0.16%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為巴西，權重增加了 0.63%；而本次權重調降最多之國家為中國，權重降低了 0.43%，其餘國家權重變化不大。

陸股方面，根據 MSCI 的說明，本次成分股新增勝宏科技等 2 檔股票，刪除越秀資本等 55 檔，調整後 MSCI 中國 A 股指數成分股減少 53 檔至 432 檔，檔數週轉率約 10%。本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。

MSCI 自 2019 年二月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重起，逐步將中國 A 股的納入因子從初始的 2.5％增加至 20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A 股權重也隨著不斷提高。