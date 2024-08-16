〈京城銀法說〉台積電帶旺南部房市 「台南已無蛋黃、蛋黃區之分」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 18:08

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京城銀行 (2809-TW) 今 (16) 日召開法人說明會，總經理姜宏亮指出，台積電 (2330-TW) 積極擴廠，在中南部的資本投入大多落在京城銀營業範圍，並看好供應鏈中許多中小企業未來發展，商機相當可觀；房市方面，姜宏亮直言，中南部近期房價只上不下，台南幾乎無蛋白、蛋黃區之分，每坪上看 70 萬元。

姜宏亮表示，隨著南部半導體 S 廊道成形，台積電衝刺先進製程產能，昨天更傳出以 171.4 億元買下群創南科四廠，台積電積極建廠、資本投入的地區剛好都落在京城銀的主要營業範圍，台積電帶動區域發展，雲嘉南人民所得提升、土地價格翻漲，自上次召開法說會以來，房價只上不下。

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姜宏亮進一步指出，半導體供應鏈帶起的商機相當強大，其中包含許多具有潛力的中小企業，舉例來說，某家客戶原是營造廠，後來承包台積電廠房無塵室的地板工程，由於台積電對於地板的要求非常高，他們不僅成功拿下訂單，後來甚至連熊本廠的工程也交給他們，就是受惠台積電發展效益的案例，商機相當可觀。

關於南部房價，姜宏亮說，成長速度還是相當快，3 個月前召開法說時，嘉義太保每坪約落在 28 萬元，現在已經來到 30 萬以上，此外，台南善化有客戶近期要推每坪 50 多萬的建案，台南市區房價都來到 60-70 萬元。

姜宏亮笑稱，台南行政區已經沒有什麼蛋黃、蛋白之分了，幾乎是混在一起，就像做菜打蛋，不僅變成「混合蛋」，還溢出去了。

多家銀行房貸接近滿水位，除了分散、延後撥款外，申貸甚至還要排隊，姜宏亮說，就京城銀行而言，房貸並非核心業務，在其資產配置中占比非常小，僅約 7% 左右，不過，相較於市場上其他同業，京城銀的房貸額度仍有發展空間。

外界好奇，京城銀未來是否擴大承作房貸業務，姜宏亮直言，資產配置不會有所改變，但近月確實有通知各分行，若客戶有自住需求還是會承作，因此有配合發動包裝一些專案。