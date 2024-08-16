美國經濟數據提振投資情緒 日股大漲 亞洲市場集體歡呼

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-16 13:40

‌



強勁的美國經濟數據幫助平息了對經濟衰退的擔憂，而降息的押注仍然存在，這一發展幫助美股隔夜上漲，多數亞股周五 (16 日) 也隨此一趨勢大幅走高。

此前美國公布數據，7 月零售銷售較上季 1.0%，遠優於預期的成長 0.3%，前值從持平修正為降 0.2%。核心零售銷售較上月升 0.4%，預期升 0.1%，前值從升 0.4% 修正為升 0.5%。

‌



受美國經濟衰退前景減弱以及對美國降息的持續押注，支持了風險驅動型資產，亞洲股市整體上漲。

日股日經指數和東證指數是亞股表現最好的指數，盤中分別上漲 3.2% 和 2.5%。它們也是本周亞洲表現最好的股指，本周有望分別上漲 7% 至 8.5%，從連續四周的跌勢中反彈，此前的暴跌，一度讓它們進入熊市。

此外，本周公布的日本第二季 GDP 強於預期，顯示日本經濟在薪資和個人支出改善的情況下正在復甦，投資者信心也更為增強。

不過，摩根大通分析師警告，日股最近的上漲主要是由國內買盤推動的，而外國投資者對回購日本股票仍持謹慎態度。

相較之下，中國市場表現落後，因近期經濟數據好壞參半，令投資人厭惡當地股票。滬深 300 指數和上證綜指均上漲約 0.1%。