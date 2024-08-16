確保供應鏈安全穩定 日本加強晶片設備投資審查

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-16 12:50

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日本財務省周五 (16 日) 表示，決定將晶片製造設備納入外貿監管範圍，以確保供應鏈穩定及避免技術外洩

財務省發布的聲明表示，外國投資人在直接投資與晶片相關的設備時，包括取得上市企業 1% 以上的股權、或收購未上市公司的股票，都必須事先通知當局，以避免技術外洩的風險，並且防止商用科技被用於軍事用途。

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其他被納入「核心事業領域」的產品，包括先進電子零組件、機械工具零組件、船舶引擎、光纖電纜以及多功能機械。日本當局指出，核心事業領域現在已涵蓋日本經濟安全推動法案下的所有關鍵產品。

日本正力振國內的半導體生產力，以作為經濟安全戰略的支柱。過去三年，日本已撥出約 4 兆日元 (269 億美元) 提振半導體產業並促進數位化。日本政府正在研擬立法，進一步擴大晶片製造產能的投資。