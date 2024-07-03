萬事達卡調查：6成民眾投注健康與美 9成以上Z世代有理財習慣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 15:17

台灣消費者物價指數 (CPI) 今年前 5 月平均較去年同期上漲 2.24%，根據萬事達卡民眾消費行為趨勢調查顯示，雖然 65% 受訪者預期薪資調幅追不上通膨速度，卻仍普遍願意在運動、休閒娛樂、美容上消費，並投資自己的外貌、體態以及健康；此外，Z 世代的年輕人拒當躺平族，超過 9 成有理財習慣。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡調查，即使預期到收入增長趕不上通膨，民眾仍會追求品質生活，除了日常的固定支出外，64% 的受訪者會將收入花在「保養美容」，而各有 59% 和 67% 的受訪者會在「運動」、「觀看演唱會 / 賽事」上進行消費。

陳懿文進一步指出，民眾會以更聰明的方式，包括選擇平價品替代、即期品、離峰等折扣優惠來節省日常開支，更有 70% 受訪者會減少非必要項目消費頻次以節省開支，59% 受訪者會透過理財等方式以增加額外收入。

萬事達卡調查同時也發現，62% 受訪者的固定支出超過總收入一半，即使民眾固定支出佔收入的比例高，但仍有 33% 受訪者將超過三分之一以上的收入投入理財；而 Z 世代也打破「月光族」的刻板印象，有 94% 30 歲以下年輕人會將收入投入理財，並有 75% 年輕人投入理財的幅度佔總收入的五分之一以上，為未來生活做長遠的規劃。

維持神采外貌是品質生活不可或缺的一環，萬事達卡調查顯示，超過六成民眾曾在美容、保養彩妝領域消費，每季平均消費額達 3764 元。其中，年輕族群普遍比中高齡族群更敢花，40 歲以下族群每年在醫美領域的平均消費金額是 41 歲以上中高齡族群的 1.5 倍，顯示部分年輕人為未來打算的同時，也希望精心維持外貌。

此外，美容與保養彩妝市場不再只是女性的專利，該調查指出，有 37% 的男性曾在此領域消費。除了彩妝保養外，萬事達卡調查也發現，民眾花在醫美的消費不手軟，有 19% 的女性和 8.4% 的男性表示曾經嘗試醫美，其中四分之一每年消費金額超過 2 萬元。萬事達卡進一步分析更發現，曾嘗試醫美的男性平均消費也破萬元。

除了花錢投入外在容貌外，根據萬事達卡調查同時也指出，不僅有 75% 的台灣民眾擁有運動習慣，而 61 至 65 歲樂齡族中更有高達 83% 愛運動。台灣民眾運動項目以跑步、健行爬山、健身重訓為主，球類運動、自行車以及皮拉提斯則緊隨其後。

萬事達卡調查指出，有運動習慣的受訪者中，78% 願意為運動花費更多，投入在使用健身房、購買運動課程、運動裝備或營養品等方面，顯示愛運動族群普遍會在此領域消費投資自己。萬事達卡進一步分析各族群的運動偏好則發現，樂齡族最愛爬山與跑步，年輕族群則偏好上健身房運動。