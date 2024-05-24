畢業即失業？恐慌度達5年來新高！Z世代94%想先就業起薪33K

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 10:40

yes123 求職網進行「Z 世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，結果在今天 (24 日) 出爐即將迎接畢業季，新鮮人求職季的到來，準備踏出校園的「九年級生」，94% 想馬上找工作，還沒畢業就已開始找工作的求職起跑者達 68%，其中兩成六已獲錄取；新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為 33,133 元。

該調查顯示，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，有 94.1% 想「先就業」，代表要「繼續進修」的，僅佔了 5.9%。

因此「九年級生」計畫先投入職場的比例，多於去年的 93.1%，以及前年的 90.2%，並回升與疫情前一年（2019 年為 98%）相當，創 5 年以來的高點，。

假如選擇「先就業」的話，又有六成八 (68.3%) 的社會新鮮人透露，「已經開始」找工作了，比例略高過去年的 67.2%，與前年的 64.6%。

同時在這群「求職起跑者」當中，甚至已有 26.1% 透露，「有獲得」企業錄取，算是目前最幸運的一群「職場菜鳥」，比例也高於去年同期的 24.6%，以及前年的 21.3%。

既然薪水高低，成為求職時最重要的考量，那麼「待遇期望值」又有多高？調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為 33,133 元，與去年的 32,030 元相比，回升 1,103 元，等於增加 3.4%，除了連續 4 年出現反彈，更創下 11 年新高。

再以「學歷別」交叉分析來看，其中「學士學歷」新鮮人的期望值是 32,383 元，比去年的 31,288 元，上調 1,095 元，增幅為 3.5%，也是 11 年以來新高。

解讀上述調查數據，yes123 求職網發言人楊宗斌指出，民國九十年以後出生的「九年級生」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，因此個人「積極度」高低，將是縮短待業時間的關鍵因素之一；而且正值「缺工潮」，如果應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高。