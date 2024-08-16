鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至23.57元，預估目標價為645元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.99元上修至23.57元，其中最高估值26元，最低估值21.74元，預估目標價為645元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26(25.95)
|29.45
|34.71
|最低值
|21.74(21.43)
|24.63
|25.53
|平均值
|23.41(23.09)
|26.67
|30.14
|中位數
|23.57(22.99)
|26.42
|30
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|38,125,670
|45,000,390
|51,089,690
|最低值
|34,570,000
|39,917,630
|41,532,000
|平均值
|36,341,480
|41,576,760
|46,432,200
|中位數
|36,528,000
|41,623,000
|46,222,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.87
|24.75
|18.77
|15.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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