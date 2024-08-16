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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至23.57元，預估目標價為645元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.99元上修至23.57元，其中最高估值26元，最低估值21.74元，預估目標價為645元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值26(25.95)29.4534.71
最低值21.74(21.43)24.6325.53
平均值23.41(23.09)26.6730.14
中位數23.57(22.99)26.4230

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值38,125,67045,000,39051,089,690
最低值34,570,00039,917,63041,532,000
平均值36,341,48041,576,76046,432,200
中位數36,528,00041,623,00046,222,220

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.8724.7518.7715.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,790,46239,736,17335,917,24728,175,401

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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