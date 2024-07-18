search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

2024奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？

鉅亨研報 2024-07-18 11:09

cover image of news article
2024奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？(圖:shutterstock)

一、護台？川普投變數，資金轉非電，巴黎奧運股竄出

美國零售銷售數據亮眼，顯示 2Q 消費動能堅挺，加上市場對降息預期提高下，週二美股股四大指數皆收紅，道瓊、標普創下收盤新高。不過川普回答外界提問有關抵抗中共侵台問題直言，台灣奪走晶片事業，要美國保護就需付錢。消息一出，台積電 ADR 在盤後交易應聲下跌。

週三 (2024/07/17) 早盤台積電股價下跌開出，台股開盤跌破 10 日線，盤中買盤進駐，指數跌幅收斂。資金轉往非電子股，營建、化工、電機機械、運動休閒等表現強勢，其中，巴黎奧運進入倒數階段，巴黎奧運概念股開始蠢動，鞋類的百和 (9938-TW)、豐泰(9910-TW)、寶成(9904-TW)、運動機能服的儒鴻(1476-TW)、健身用品的喬山(1736-TW) 等早盤均呈現族群性紅盤表現。

二、2024 奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？

今年夏天各界最期待的便是 2024 巴黎奧運，本次奧運預計 7/26~8/11 在法國塞納河舉辧開幕曲禮。屆時將有 100 多艘船將載著近萬名參賽選手，沿著塞納河穿越巴黎市中心，接受河岸 50 萬名觀眾歡呼。2024 巴黎奧運被外界評為最樸實同時也是最奢華的，......。

三、操作面，如何看待巴黎奧運概念股?

觀看完整內容請至豐雲學堂

延伸閱讀：

評等情報局本周下殺價！登陸活動抽 iPad

【本週必讀精選】CIS 供應鏈中，高階產品仍仰賴台廠！受惠公司營運動態一覽｜豐學 PRIME

【史上最 PRIME 周邊】財運有天助、鈔票淹腳目，投資要乾杯就靠「超 PRIME 杯」！

文章標籤

趨勢分析永豐金證券巴黎奧運概念股奧運

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數41198.080.59%
百和69.14.86%
豐泰142-1.05%
寶成36.951.23%
儒鴻5480.00%
喬山113.50.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
喬山

77.27%

勝率
偏強
百和

66.67%

勝率
偏強
寶成

77.42%

勝率

#法人看好股

偏強
喬山

77.27%

勝率

#偏強機會股

偏強
百和

66.67%

勝率
偏強
寶成

77.42%

勝率

#指標剛突破

偏強
百和

66.67%

勝率
偏強
寶成

77.42%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
百和

66.67%

勝率
偏強
寶成

77.42%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty