2024奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？
鉅亨研報 2024-07-18 11:09
一、護台？川普投變數，資金轉非電，巴黎奧運股竄出
美國零售銷售數據亮眼，顯示 2Q 消費動能堅挺，加上市場對降息預期提高下，週二美股股四大指數皆收紅，道瓊、標普創下收盤新高。不過川普回答外界提問有關抵抗中共侵台問題直言，台灣奪走晶片事業，要美國保護就需付錢。消息一出，台積電 ADR 在盤後交易應聲下跌。
週三 (2024/07/17) 早盤台積電股價下跌開出，台股開盤跌破 10 日線，盤中買盤進駐，指數跌幅收斂。資金轉往非電子股，營建、化工、電機機械、運動休閒等表現強勢，其中，巴黎奧運進入倒數階段，巴黎奧運概念股開始蠢動，鞋類的百和 (9938-TW)、豐泰(9910-TW)、寶成(9904-TW)、運動機能服的儒鴻(1476-TW)、健身用品的喬山(1736-TW) 等早盤均呈現族群性紅盤表現。
二、2024 奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？
今年夏天各界最期待的便是 2024 巴黎奧運，本次奧運預計 7/26~8/11 在法國塞納河舉辧開幕曲禮。屆時將有 100 多艘船將載著近萬名參賽選手，沿著塞納河穿越巴黎市中心，接受河岸 50 萬名觀眾歡呼。2024 巴黎奧運被外界評為最樸實同時也是最奢華的，......。
三、操作面，如何看待巴黎奧運概念股?
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