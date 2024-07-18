2024奧運倒數，巴黎奧運概念股能否複製成長模式？

美國零售銷售數據亮眼，顯示 2Q 消費動能堅挺，加上市場對降息預期提高下，週二美股股四大指數皆收紅， 道瓊 、標普創下收盤新高。不過川普回答外界提問有關抵抗中共侵台問題直言，台灣奪走晶片事業，要美國保護就需付錢。消息一出，台積電 ADR 在盤後交易應聲下跌。

今年夏天各界最期待的便是 2024 巴黎奧運，本次奧運預計 7/26~8/11 在法國塞納河舉辧開幕曲禮。屆時將有 100 多艘船將載著近萬名參賽選手，沿著塞納河穿越巴黎市中心，接受河岸 50 萬名觀眾歡呼。2024 巴黎奧運被外界評為最樸實同時也是最奢華的，......。