儒鴻下半年、明年展望正向 自有及外發產能同步提升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-15 19:59

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成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (15) 日召開法說會，新經營團隊首次主持，公司認為，目前通路、品牌客戶訂單，加上 6 個「小巨人」在內的新客戶強勁成長，下半年、明年營運展望正向，擴產計畫如期推進。

儒鴻董事長王樹文表示，雖然下半年變數不少，包括美國總統大選、俄烏戰爭、中東地緣政治風險等，但從客戶給的訂單預測，都還算正向，營運目標也沒有改變，後續展望審慎樂觀。

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總經理洪瑞廷認為，過往公司觀察後續訂單的一個指標，就是跟客戶的產品開發會議，以目前看到開會次數「滿多的」，部分客戶能見度已經看到明年，通路、品牌客戶訂單都滿正向的，明年展望到下一次法說會更加明確。

法人也關注，儒鴻大客戶 Nike、Lululemon 近期展望不佳，對此，洪瑞廷強調，並沒有看到掉單或是客戶更改預估訂單的狀況，下半年是有一些急單、追單出現，但都還在正常的比例，沒有看到急單偏高的情況。

新客戶方面，洪瑞廷表示，原本目標 6 家小巨人新客戶今年的營收比重落在 12-18%，而第二季 6 家小巨人客戶的營收比重已達 12-13%，會持續朝全年目標邁進，且下半年、明年也可望在新增數個小巨人等級的新客戶。

在需求強勁下，儒鴻稼動率站穩高檔，公司也持續推進擴產計畫，洪瑞廷表示，印尼新產能將照計畫 9 月全部開出，也會擴大與外包廠商的合作、同步增加產能，目前儒鴻外發產能約 3 成，預計全年維持差不多的水準。