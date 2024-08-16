鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調降至75元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台郡(6269-TW)提出目標價估值：中位數由80元下修至75元，調降幅度6.25%。其中最高估值100元，最低估值69元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予台郡(6269-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀2位。
台郡(6269-TW)今(16日)收盤價為78.9元。近5日股價下跌1.99%，相關零組件業近5日上漲6.25%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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