儒鴻Q2純益增2成 EPS 6.32元寫7季新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 19:25
紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日公告第二季財報，稅後純益 17.33 億元，季增 21.6%、年增 24.2%，每股純益 6.32 元，寫 7 季新高；上半年稅後純益 31.58 億元，年增 42.4%，每股純益 11.51 元。
儒鴻第二季營收 95.93 億元，季增 25.7%、年增 22.7%；毛利率 31.5%，季增 2.1 個百分點、年增 0.3 個百分點；營業利益約 21 億元，季增 42.2%、年增 26.5%；營益率 21.9%，季增 2.6 個百分點、年增 0.3 個百分點。
累計儒鴻上半年營收 172.25 億元，年增 20.3%；毛利率 30.6%，年增 0.7 個百分點；營業利益 35.76 億元，年增 28.3%，營益率 20.8%，年增 1.3 個百分點。
儒鴻昨日也公告 7 月營收 31.34 億元，月減 7.8%、年增 8.6%；累計前 7 月營收 203.6 億元，年增 18.3%。儒鴻說明，7 月營收下滑主要是受到颱風影響 2 個工作天、船期遞延影響，整體而言第三季、下半年展望不便。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇