鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至22.99元，預估目標價為650元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.54元上修至22.99元，其中最高估值25.95元，最低估值21.43元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|25.95(25.95)
|29.16
|33.82
|最低值
|21.43(21.43)
|23.41
|25.89
|平均值
|23.08(22.92)
|26.49
|30.31
|中位數
|22.99(22.54)
|26.3
|30.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|38,099,790
|43,526,780
|49,409,710
|最低值
|34,570,000
|37,498,530
|41,961,280
|平均值
|36,040,530
|41,112,870
|46,315,650
|中位數
|35,915,850
|41,609,000
|47,097,360
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.87
|24.75
|18.77
|15.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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