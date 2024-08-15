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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)目標價調升至330元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)提出目標價估值：中位數由320元上修至330元，調升幅度3.13%。其中最高估值360元，最低估值260元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予勤誠(8210-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

勤誠(8210-TW)今(15日)收盤價為297元。近5日股價上漲3.48%，相關電腦週邊近5日上漲7.12%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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