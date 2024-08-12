search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至14元，預估目標價為310元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.39元上修至14元，其中最高估值15.93元，最低估值12.8元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值15.93(15.93)19.15
最低值12.8(12.8)17.26
平均值14.21(13.9)18.28
中位數14(13.39)18.2

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值15,671,00018,847,000
最低值13,351,00017,295,000
平均值14,352,50017,939,500
中位數14,289,50017,808,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
勤誠286-0.87%
美元/台幣32.460.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
勤誠

68.75%

勝率

#利多出貨

中強短弱
勤誠

68.75%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
勤誠

68.75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty