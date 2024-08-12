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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)目標價調升至320元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對勤誠(8210-TW)提出目標價估值：中位數由310元上修至320元，調升幅度3.23%。其中最高估值350元，最低估值260元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予勤誠(8210-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

勤誠(8210-TW)今(12日)收盤價為286元。近5日股價上漲14.63%，相關電腦週邊近5日上漲9.77%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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