〈台股盤後〉權值股群起暴力反彈794點創史上最大漲點 收21295點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 14:02
台股今 (7) 日在權值股同步走揚的情況下，大盤指數暴力反彈近 800 點，盤中最高漲至 21306.23 點，終場大漲 794.26 點或 3.87%，為台股史上單日最大漲點，以 21295.28 點作收，成交量 4433.24 億元，較昨 (6) 日縮減。
權值股今天全面反彈，台積電 (2330-TW) 大漲 40 元，漲幅 4.55%，收在最高點 920 元，聯發科 (2454-TW) 強漲 75 元，漲逾半根停板，漲幅 6.98%，昨天表現較弱的鴻海 (2317-TW)，今天同樣有所表態，漲 1.79%。日月光 (3711-TW) 也漲逾半根停板，台達電 (2308-TW) 則漲 1.74%。
AI 族群今天一同歡慶，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、迎廣 (6117-TW) 以及輔信 (2405-TW) 紛紛亮燈漲停，勤誠 (8210-TW)、晟銘電 (3113-TW)、華碩 (2357-TW) 及宏碁 (2353-TW) 漲逾半根停板，英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 漲逾 4%，和碩 (4938-TW)、技嘉 (2376-TW) 漲逾 3%。
重電族群也強勢表態，中興電 (1513-TW)、大同 (2371-TW) 漲逾 8%，華城 (1519-TW)、東元 (1504-TW) 漲逾半根停板，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 也超過 4% 的漲幅。
線纜族群同步走強，億泰 (1616-TW) 強攻漲停鎖住 21.6 元，大亞 (1609-TW)、榮星 (1617-TW)、華新 (1605-TW)、華榮 (1608-TW)、合機 (1618-TW)、以及宏泰 (1612-TW) 漲逾半根停板。
營建族群今天多檔強攻漲停，包含冠德 (2520-TW)、潤弘 (2597-TW)、全坤建 (2509-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、華友聯 (1436-TW)、皇昌 (2543-TW)、寶徠 (1805-TW)、聯上發 (2537-TW)、工信 (5521-TW) 以及京城 (2524-TW)。
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