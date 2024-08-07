〈台股盤後〉權值股群起暴力反彈794點創史上最大漲點 收21295點

台股今 (7) 日在權值股同步走揚的情況下，大盤指數暴力反彈近 800 點，盤中最高漲至 21306.23 點，終場大漲 794.26 點或 3.87%，為台股史上單日最大漲點，以 21295.28 點作收，成交量 4433.24 億元，較昨 (6) 日縮減。