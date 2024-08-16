〈財報〉外送業務放緩、匯率衝擊 Grab上季營收不及預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 02:30

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東南亞叫車巨擘 Grab 周四 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於外送業務成長放緩、競爭激烈，再加上外匯不利因素，該季營收不及預期。截稿前，Grab(GRAB-US)周四盤中股價下跌 6.23%，每股暫報 3.16 美元，延續盤前頹勢。

根據財報，Grab 第二季 (截至 6/30) 營收年增 17% 至 6.64 億美元，低於分析師預估的 6.769 億美元；經調整後稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 6,400 萬美元，高於分析師預估的 6,280 萬美元，去年同期虧損 1,700 萬美元。

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此外，Grab 第二季淨損收窄至 5,300 萬美元，比去年同期的虧損 1.35 億美元大幅收窄。雖然 Grab 還沒有給出轉盈的時間表，但實現獲利的能力是公司向投資人證明能賺錢的一個重要目標。

Grab 最大外送業務第二季營收年增 11% 至 3.56 億美元，低於 Visible Alpha 預估的 3.621 億美元。相較之下，該業務第一季營收僅年增 19%；第二季叫車業務營收年增 14%，低於市場預期。

Grab 是東南亞最大的叫車和外送公司，該公司正試圖證明其殘酷的成本削減措施正在取得成效，多年來一直在增加市占和抵禦其他對手競爭，目前專注於獲利。

然而事實證明，印尼的 GoTo 集團是一個強大的競爭對手，兩家公司在擁有 6.75 億人口的東南亞市場上競爭時，都保持著較低的價格和微薄的利潤。

對於財報表現不及預期，Grab 財務長 Peter Oey 表示由於東南亞貨幣兌美元匯率近期走弱，公司營收和商品交易總額 (GMV) 雙雙下滑逾 500 個基點。

不過 Oey 仍看好未來展望，表示將推動更多用戶進入平台，也還會推出更多新產品。他預估 2024 會計年度自由現金流將會轉正，創下一個重要的里程碑，而下一個里程碑則是實現獲利。

展望未來，Grab 維持 2024 會計年度全年營收介在 27 億至 27.5 億美元的預測。該公司曾是東南亞最炙手可熱的新創公司之一，自 2021 年底透過美國特殊目的收購公司 (SPAC) 上市以來，股價下跌 69%。不過，隨著該公司虧損收窄，今年業績趨於穩定，表現優於主要地區競爭對手。