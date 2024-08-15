台睿CVM-1118國際展露頭角 獲選ESMO唯一口頭報告台廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 18:44

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台睿生技 (6580-TW) 旗下抗癌藥物 CVM-1118 臨床試驗結果陸續出爐，並在國際舞台展露頭角，今 (15) 日指出 CVM-1118 用於神經內分泌瘤的二期臨床試驗已完成收案，初步成果被歐洲腫瘤醫學會 ESMO 選為口頭報告發表，為唯一獲選的台灣廠商。

台睿表示，歐洲腫瘤醫學會 ESMO 將於 9 月 13 日在西班牙巴賽隆納舉行，台睿是台灣唯一獲選為口頭報告的廠商，也將藉此機會，邀請歐美重要的意見領袖 (KOL)，包含制定神經內分泌瘤診療指引的 ESMO 指導委員會的專家、曾參與神經內分泌腫瘤上市藥物臨床試驗的醫師等，一同與台灣執行試驗案的臨床醫師，針對 CVM-1118 臨床結果與未來發展進行探討。

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台睿指出，除了吸引國際上重量級人物對 CVM-1118 藥物發展的關注，也有助於引介國際藥廠目光，提高藥品技轉或合作開發的機會，經營團隊也提到，今年完成一個重要技轉案的目標不變。