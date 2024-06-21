台睿跨足ADC抗癌藥物 高劑量注射劑獲衛福部許可

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 19:18

台睿生技 (6850-TW) 今 (21) 日宣布，跨足 ADC 抗癌藥物市場，CVM-1118 小分子藥物在肝癌治療以及神經內分泌瘤的臨床試驗，預計下半年出公布最後數據。此外，高劑量西寧特注射劑，也在今年 5 月獲衛福部許可，主攻重症市場。

董事長林羣表示，台睿的研發主戰場以抗癌藥物為核心，CVM-1118 小分子藥物在肝癌治療的臨床 2a 試驗，臨床數據預計 7 月公布；神經內分泌瘤方面，目前進度為二期臨床試驗，預計 8 月公布療效結果數據。除 CVM-1118 小分子藥物，TRX-920 的新劑型口服抗癌藥也正執行一期臨床試驗。

此外，台睿投入 ADC(抗體複合體藥物) 開發，利用 CVM-1118 的活性代謝物成分 CVM-1125 作為 ADC 的載荷藥物，此成分已知具有誘導腫瘤細胞凋亡，以及意志癌轉移的雙重功能，為市面上少見的多功能載荷藥物，利用抗體彈頭，可以直接將藥物送至腫瘤位置增加療效。

台睿指出，ADC 藥物的技術轉移總金額上看 10 億美元以上的交易，且很多 ADC 藥品在早期階段就有很好的技轉幾會，有望為台睿創造極大的價值。

高劑量注射劑產品部分，台睿在 2018 年獲得上市核准取得靜脈注射針劑「西寧特」藥證，用於治療硒缺乏症。為擴大西寧特的應用，台睿向衛福部提出提高西寧特使用劑量變更申請，10cc 高劑量的西寧特已經在今年 5 月獲衛福部衛福部許可，用於治療硒缺乏症的每日劑量可達 500 微克硒，主攻重症市場。