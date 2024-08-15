台水耗時4年用AI-聲學偵測漏水準確率達8成 獲IWA頒發「專案創新獎」

台水公司於台灣時間 14 日上午在加拿大多倫多舉辦的 2024 國際水協會 (IWA) 世界水大會暨展覽會 (WWCE) 獲頒「專案創新獎」（Project Innovation Awards, PIA），歷時 4 年從 84.5 公里的地下管線，收集 30 萬個漏水特徵信號，將漏水偵測的準確率提升至 80% 的「AI - 聲學地下漏水檢測系統」獲得肯定，台水董事長李嘉榮並親自率領研發團隊前往多倫多受獎。



台水本次參賽主題為「AI - 聲學地下漏水檢測系統：台灣自來水公司的案例研究」，在經濟部的輔導下與工研院攜手開發，此創新技術著眼於解決水資源問題，應對台灣在碳排放控制方面的挑戰，亦嘗試解決台水公司面臨世代交替如何提升檢漏人員專業技術的課題，系統投入開發經費達 131 萬美元，利用先進的聲學演算法和深度學習技術，以及物聯網與雲端運算科技，在 2020 至 2023 年間，於 84.5 公里的地下管線上，收集超過 30 萬個漏水特徵信號，並成功將漏水偵測的準確率提升至 80% 以上，在來自全世界 34 個國家的 108 個參賽作品中脫穎而出。



「AI - 聲學地下漏水檢測系統」通過無線方式收集漏水聲音數據，利用 AI 進行聲學和振動信號的分析，系統整合了深度學習和支援向量機（SVM）技術，並通過物聯網（IoT）進行事件識別和定位，實現自動化漏水檢測，此項技術不僅提高了檢測效率，還能迅速定位高風險區域，提升漏水搶修效率。