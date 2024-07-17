鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為31.31元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.46元，其中最高估值1.9元，最低估值1.15元，預估目標價為31.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.9(1.9)
|2.53
|3.55
|4.21
|最低值
|1.15(1.15)
|1.58
|2.41
|3.32
|平均值
|1.44(1.43)
|2.05
|3.1
|3.74
|中位數
|1.46(1.4)
|2.12
|3.06
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|517.58億
|528.90億
|542.34億
|518.35億
|最低值
|437.27億
|449.38億
|460.45億
|474.05億
|平均值
|468.14億
|473.70億
|487.62億
|490.02億
|中位數
|466.57億
|468.98億
|488.42億
|482.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.17
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|營業收入
|340.23億
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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