search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為31.31元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.46元，其中最高估值1.9元，最低估值1.15元，預估目標價為31.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.9(1.9)2.533.554.21
最低值1.15(1.15)1.582.413.32
平均值1.44(1.43)2.053.13.74
中位數1.46(1.4)2.123.063.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值517.58億528.90億542.34億518.35億
最低值437.27億449.38億460.45億474.05億
平均值468.14億473.70億487.62億490.02億
中位數466.57億468.98億488.42億482.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.832.142.348.83
營業收入340.23億322.38億345.53億343.84億715.52億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

相關行情

台股首頁我要存股
UBS Group AG - Registered Shares31.13-0.92%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty