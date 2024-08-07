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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調升至32.51元，幅度約3.69%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)提出目標價估值：中位數由31.35元上修至32.51元，調升幅度3.69%。其中最高估值39.47元，最低估值23.16元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予UBS Group AG - Registered Shares評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀5位。

UBS Group AG - Registered Shares今(7日)收盤價為28.24元。近5日股價下跌3.69%，標普指數下跌5.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UBS市場預估目標價

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