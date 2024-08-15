鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)EPS預估上修至9.87元，預估目標價為193.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.87元，其中最高估值10.95元，最低估值9.11元，預估目標價為193.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.95(10.95)
|11.7
|13.16
|最低值
|9.11(9.11)
|8.7
|8.2
|平均值
|9.82(9.78)
|10.16
|10.69
|中位數
|9.87(9.64)
|10.3
|10.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.28億
|52.96億
|52.35億
|最低值
|47.05億
|48.84億
|50.41億
|平均值
|47.96億
|50.43億
|51.40億
|中位數
|47.92億
|50.36億
|51.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.60
|-1.82
|4.20
|0.05
|6.22
|營業收入
|36.23億
|31.25億
|37.13億
|36.98億
|42.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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