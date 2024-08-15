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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)EPS預估上修至9.87元，預估目標價為193.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.87元，其中最高估值10.95元，最低估值9.11元，預估目標價為193.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.95(10.95)11.713.16
最低值9.11(9.11)8.78.2
平均值9.82(9.78)10.1610.69
中位數9.87(9.64)10.310.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值49.28億52.96億52.35億
最低值47.05億48.84億50.41億
平均值47.96億50.43億51.40億
中位數47.92億50.36億51.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.60-1.824.200.056.22
營業收入36.23億31.25億37.13億36.98億42.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANF

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