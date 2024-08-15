【量大強漲股整理】台股震盪整理，選股該如何掌握，三大關鍵報你知！

鉅亨研報 2024-08-15 17:05

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加權指數，今日開低走低，終場下跌 132.08 點，收在 21895.17 點，成交量 3235 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 11.84 億，投信賣超 21.82 億，自營商賣超 75.63 億，三大法人合計賣超 109.29 億。

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美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.61%，標普 500 指數上漲 0.38%，納指上漲 0.03%，費半下跌 0.18%；美國 7 月 CPI 年增率 2.9%，低於預期 3.0%，前值 3.0%，美國 7 月核心 CPI 年增率 3.2%，符合預期 3.2%，前值 3.3%，通膨持續降溫，有利聯準會 9 月降息，市場情緒漸漸轉為樂觀；AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 1.67%，收在 118.08 美元，股價離重新站上季線僅剩一步之遙；台股方面，加權指數，終場下跌 132.08 點，收在 21895.17 點，結束多日上漲的氣勢，可見市場觀望氣氛濃厚，8 月 15 日今晚將公布美國 7 月零售額，公布內容將影響市場對於美國經濟是否衰退的預期，也是台股能否重新站上季線的重要關鍵；台股上市櫃公司第 2 季財報出爐，因為 AI 伺服器需求強勁, 新台幣走貶, 金融及航運股表現亮麗等因素，單季整體稅後淨利 9,045 億元，季增 3%, 年增 20%，是歷年同期第三高，優於法人預期，顯示台股基本面相當強勁，有利多頭格局。



權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.53%，收在 943 元，13 日召開董事會，核准配發 2024 年第二季每股現金股利 4.00 元，除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日；(2317-TW)鴻海，下跌 2.43%，收在 181 元，鴻海發言人巫俊毅表示，與輝達合作的 AI 伺服器 GB200，將如期在第 4 季小量出貨，預估 2025 年第 1 季開始放量，不存在遞延出貨的問題，鴻海仍會是第 1 家和第 1 批出貨的廠商；(2454-TW)聯發科，下跌 2.53%，收在 1155 元，工業電腦大廠 (2395-TW) 研華與聯發科宣布展開策略聯盟，成為首個導入聯發科生成式 AI 服務平台 MediaTek DaVinci（聯發科達哥）的企業，作為提升員工日常工作生產力的重要工具，同時，雙方預告針對邊緣 AI 產品開發也將進一步合作。

AI 機器人時代宣告來臨，「機器人與智慧自動化展」將於下周三（21 日）在台北登場，台廠供應鏈將發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用，預期將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，(3019-TW) 亞光，上漲 4.93%，收在 117 元，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 1.13%，收在 134 元，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程。

(2455-TW)全新，上漲 1.52%，收在 134 元，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(2486-TW)一詮，上漲 1.49%，收在 102.5 元，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

股票方面

一再強調八用自動化工業展登場下，最有潛力受惠就是機器人族群，其中有電動車眼睛之稱的，領先預告的 (3019-TW) 亞光，再度逆風而上! 再創波段新高!

87.5=>121.5 短短不到幾天 + 38%⊕⊕⊕⊕



2024.8.6 領先預告後一路向北走高! 當天預告才在八字頭的亞光 => 登上百元大關，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能。

機器人族群的大漲，亞光的大漲都驗證佳螢選股冠軍的實力!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師