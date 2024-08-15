10檔規模破百億海外股票基金 這6檔無懼震盪月增逾5億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 14:53

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7 月中旬起全球股市進入震盪，不過根據投信投顧公會統計至 7 月底，仍有 10 檔海外股票基金力抗震盪行情，最新基金規模維持百億元之上，類型包括日本、越南、印度、美國等單一國家，以及醫療生化、物聯網、科技等產業型基金，另外還有特別股息與全球型基金。

值得注意的是，這 10 檔中有 6 檔基金近一月規模不減反增，且增加金額超過 5 億元，包括 PGIM 保德信全球醫療生化基金、柏瑞特別股息收益基金、瀚亞印度基金、群益印度中小基金、聯博美國成長入息基金、瀚亞美國高科技基金，反映出這些標的後市深受投資人看升。

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PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業在第二季財報繳出亮眼成績單，不論獲利及營收皆超過市場預期一倍標準差以上的比例，分別達 66% 及 50%，超越整體指數平均值的 55% 及 32%，由於醫療產業具備較強的議價能力，預期在售價上調之後，今年下半年的獲利年成長將出現明顯上升。

江宜虔進一步說明指出，醫療類股本來就有全球人口高齡化的剛性需求，再加上醫療產業訂價提升能力相較其他產業更強，特別是醫療服務類股，有利於獲利預期逐漸上修，此外，生物科技及生命科學工具等近期獲利預估值同步出現向上修正趨勢，預期在今年下半年將逐漸脫離疫情期間獲利高基期的負面效應，獲利年成長狀況將有明顯好轉。

另外值得注意的是醫療產業的防禦能力，江宜虔認為，7 月中下旬至 8 月初以來的股市震盪加劇，更加凸顯出醫療產業因同時具備防禦和成長雙重特性，在這波股市震盪中表現優於整體市場，眼見未來股市波動風險依然存在，建議不妨增加醫療產業在投資組合中的比重，以應對經濟不確定性並掌握長期成長機會。