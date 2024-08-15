聯準會降息在即 美債10年期殖利率跌破4% 永豐金證券看好債券投資

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 17:22

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永豐金證券今 (15) 日指出，美國製造業萎縮加劇、勞動市場意外放緩，擔憂經濟衰退言論四起，引發近日美股下跌，在恐慌情緒下，資金轉往債券市場，尤其處美國降息前，加上地緣政治紛擾，美國 10 年期公債殖利率跌破 4%，顯示債券市場投資機會出現。

美股 8 月以來公布的各項重要指標表現欠佳，包括 8 月 1 日公布的 ISM 製造業 PMI 46.8，創 2023 年 11 月以來新低，8 月 2 日接續公布勞動市場數據加速放緩，非農意外爆冷失業率持續上升，並觸發「薩姆法則」(衰退指標)。

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永豐金證券指出，多項指標性數據的表現讓市場不安，投資人面對不確定性，開始賣出股票，同時資金出現大舉買入債券，殖利率因此下滑，統計從 7 月 31 日到 8 月 5 日為止，美國 10 年期公債殖利率累積跌幅達 7.84%。

隨著市場發生風險事件，資金相對容易流向債市，債券價格會被推高；另外，美國即將降息，債券價格與殖利率呈現反向關係，債券價格有望走高。