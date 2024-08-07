台股修正打八折 國泰張雍川：基本面不變 沒有看空的理由

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 18:37

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台股近來跟隨美股、日股震盪拉回，國泰投信總經理張雍川表示，大盤自 24000 點高點下修，相當於打了八折，主要受日元套利交易平倉賣壓影響，但現在已告一段落，基本面並未改變，台股沒有看空的理由，雖然第三季恐呈區間震盪走勢，但第四季進入傳統電子旺季，Apple 新產品問世，可望驅動換機需求，並看好 AI 未來長期趨勢。

近期台股面臨一波修正，張雍川強調，投資心態看長不看短，正確的觀念應是長期投資的資產配置，先前大盤衝上 24000 點，很多股票本益比飆升至 25 倍、30 倍，隨後一路走低摜破 2 萬點，相當於打了八折，但基本面其實沒有什麼變化，純粹是因為投資人日元槓桿操作導致。

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張雍川說明，日元一度貶至 160 兌 1 美元價位，吸引許多投資人蜂擁套利交易 (Carry trade)，如同免費資金、無本生意，大家熟知的股神巴菲特或機構法人亦是如此操作，但未料到日本央行無預警升息，使得這些槓桿操作借日元的資金快速平倉 (unwind)，被迫反手賣股，日、美、台股因而連動大跌。

張雍川指出，日元 carry trade 本來就是在做套利策略的資金，錢並沒有進到實體經濟，反之，它也不是從實體經濟把錢撤出來，因此，這波股市下殺，對於原本的總體經濟發展、基本面沒有很大的改變。

展望第三季台股，張雍川認為，預期呈現區間盤整，第四季則是傳統科技業電子旺季，Apple Intelligence、AI iPhone 即將推出，新應用可望驅動換機需求，同時看好 AI 長期發展趨勢， 現在已經慢慢看到新應用出現在我們的生活當中，像是中央氣象局與輝達合作，利用 AI 開發颱風預測模型，精準預測登陸的路徑，隨著時間訓練，推論能力將會變強，未來將幫助政府超前部署減少災損，這是未來五年、十年科技業最重要的趨勢。

美國經濟是否有可能出現衰退？張雍川說，仍維持軟著陸情境的看法，儘管近期就業市場數據稍顯疲弱，但聯準會暴力升息，就是希望能對過熱的景氣、通膨產生降溫效果，對於就業、物價才能平衡發展，現在終於有所好轉，因此，也是準備降息的好時機點。