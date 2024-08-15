精誠推動生成式AI落地應用 打造智慧下水道監測環境

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 12:37

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資訊軟體服務商精誠 (6214-TW) 今 (15) 日宣布，協力宜蘭縣政府導入智慧防災科技，打造智慧雨水下水道監測環境，展望下半年，精誠將結合系統整合上的優勢，持續推動生成式 AI 在百工百業的落地應用，並發展 ESG 自有產品服務。

精誠因應數位轉型趨勢，客戶對雲網端軟硬整合、資安管理與建置等服務需求穩健，營收動能成長，前 7 月合併營收 222.56 億元，年增 14.15%。

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精誠表示，將積極聚焦雲端、數據、資安、軟體開發和維護維運等五大服務，提供企業訂閱式方案，滿足動態的用雲建置和資安防護需求。

精誠也提到，運用 AIoT 解決方案是建構智慧城市、便利人民日常生活、守護民眾生命財產安全的基礎，此次協助宜蘭縣政府所部署的智慧雨水下水道監測環境，一旦偵測到水位異常上升，將主動告警，爭取造成災情前的處置時間。