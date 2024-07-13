精誠擬收購藍新資訊最高20.4％股權 未來總持股上看52.8％

精誠是國內資訊服務業的領導廠商之一，主要提供企業建置規劃、諮詢顧問和維護等服務，包括提供客戶資訊匯流、虛擬化、雲端、行動應用等 IT 相關服務，目前業務涵蓋金融、系統整合與加值，廣泛應用於各領域。

而藍新資訊為資訊服務產業下游的系統整合廠商，據最終使用者需求，提供具專案特性的客製化資訊服務，專注於大型核心系統的規劃和建置，服務項目為專業的系統整合，特別針對 UNIX、NT、AIX 及 Linux 等作業平台提供整合化、虛擬化、雲端化、資料庫、儲存、備份、備援、網路資安等規劃、建置到維運。