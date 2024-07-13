精誠擬收購藍新資訊最高20.4％股權 未來總持股上看52.8％
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-13 09:45
精誠資訊 (6214-TW) 於今 (12) 日召開董事會通過，公開收購取得藍新資訊 (6938-TW) 股權，本次公開收購價格為每股新台幣 72 元，預定最高收購數量為 2,500,000 股，約 20.4% 股權，而最低收購數量為 1,900,000 股，約 15.5% 股權。
藍新資訊今年 1/23 登錄興櫃，精誠集團持有約 32.4% 股權，此次完成收購，持股將提高至 47.9 至 52.8%。
精誠若應賣股權數量達預定最高收購數量，所需現金對價共 1.8 億元，公開收購期間為 7 月 16 日至 8 月 5 日止。
精誠指出，與藍新資訊均屬資訊服務產業，此次公開收購，主要是為深化雙方既有業務合作關係，由雙方經營團隊共同發揮資源互補綜效。
精誠是國內資訊服務業的領導廠商之一，主要提供企業建置規劃、諮詢顧問和維護等服務，包括提供客戶資訊匯流、虛擬化、雲端、行動應用等 IT 相關服務，目前業務涵蓋金融、系統整合與加值，廣泛應用於各領域。
而藍新資訊為資訊服務產業下游的系統整合廠商，據最終使用者需求，提供具專案特性的客製化資訊服務，專注於大型核心系統的規劃和建置，服務項目為專業的系統整合，特別針對 UNIX、NT、AIX 及 Linux 等作業平台提供整合化、虛擬化、雲端化、資料庫、儲存、備份、備援、網路資安等規劃、建置到維運。
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