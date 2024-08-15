中國上月70城市房價年減幅度擴大 陸媒：普遍跌回2016年水準 深圳最慘

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 13:50

‌



中國國家統計局今 (15) 日公布上月 70 個中大城市商品住宅銷售價格變動情況，各線城市新建商品住宅銷售價格均較 6 月下降，且年減幅度較 6 月增加，一線城市中古屋銷售價格年減幅度則持續縮小。

中國上月一線城新建商品住宅銷售價格月減 0.5%，降幅持平 6 月，北京、廣州和深圳分別下降 0.5%、0.8% 和 0.9%，上海上漲 0.2%，而二線城市新建商品住宅銷售價格月減 0.6%，降幅比 6 月減少 0.1 個百分點，三線城市則月減 0.7%，降幅比 6 月擴大 0.1 個百分點。

‌



若跟去年同期比較，中國一線城市 7 月新建商品住宅銷售價格年減 4.2%，降幅比 6 月擴大 0.5 個百分點，北京、廣州和深圳分別下降 3.3%、9.9% 和 8%，上海上漲 4.4%，二、三線城市新建商品住宅銷售價格亦分別年減 4.8% 及 5.8%，降幅比 6 月分別擴大 0.3 個及 0.4 個百分點。

《路透社》按中國國家統計局數據的估算則顯示，中國上月 70 城新建商品住宅價格指數年減 4.9%，續創 2015 年 6 月以來最大跌幅，月減率則為 0.7%，跌幅與 5 月跟 6 月相同且連續 13 個月走降。

中古屋方面，北上深廣一線城市銷售價格月減 0.5%，降幅比 6 月擴大 0.1 個百分點，其中北京持平，上海上漲 0.1%，廣州跟深圳分別下降 0.9% 和 1.2%，而二、三線城市均月減 0.8%，降幅均較 6 月縮小 0.1 個百分點。

跟去年相較，一線城市上月中古屋銷售價格年減 8.8%，降幅比 6 月縮小 0.2 個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降 7.2%、5.6%、12.4% 和 9.8%。而二、三線城市則分別年減 8.2% 及 8.1%，降幅比 6 月分別擴大 0.3 個及 0.4 個百分點。

另據 Wind 和中原公司公佈的 7 月一線城市中古屋價格指數，一線城市中古屋價格基本上跌到了 2016 年的價格區間。

按照中原的統計，深圳過去四年累計下跌 37.3%，跌幅居一線城市之冠，深圳最新中古屋成交價格為每平方公尺 5.9 萬人民幣，大約跌至 2016 年 8 月份的價位。2016 年二手房成交均價為 5.4 萬人民幣，最高月份一度達 6 萬人民幣。

但中國財經自媒體「櫻桃大房子」週三 (14 日) 指出，深圳在中原價格指數中是一線城市中首個出現橫向走勢的城市，若之後連 3 月呈現此走勢，便可確認深圳房價見底。

漲幅向來慢深圳一步的廣州，去年跌幅還不算多，但今年開始出現腰斬跌勢。廣州市中心一些二手豪宅如海珠區的珠江帝景，最高曾賣到每平方公尺 10 萬人民幣，今年回調至 6 萬起，珠江新城的中海花城灣也從高峰的 21 萬以上跌到 13 萬，跌幅達 34%，位在郊區的增城知識城跌幅更高達近 60%。

目前廣州整體已從最高峰下跌 26.8%，跌到 2017 年 6 月水準。

至於北京跟上海，由於上漲幅度不算大，自然下跌也不會有廣深那麼猛烈，主要因為當初北上的調控是一線城市最嚴格的，炒房門檻也高，投資客很難進場。

上海房價在 2017 年到達階段性高點後開始回落，一直到 2020 年疫情後開始攀漲，2021 年和 2022 年連兩年處在牛市行情，到了去年正式開始回調。根據中原數據顯示，上海目前跌到 2016 年 5 月水準。

上海此次回調分化非常明顯，五大新城、老破小學區房價均已跌回 2016 年。

北京則是這一輪上漲中速度最慢的一線城市，2021 年才開始有反應，去年 9 月觸頂，最高點時的中古屋均價是 6.4 萬人民幣，但從去年 10 月開始，北京房市突然熄火，進入猛烈的下跌週期。根據中原數據，北京中古屋價格目前已跌到 2016 年 8 月水準，距離高點跌幅是 27.4%。