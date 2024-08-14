又一家！重慶豪華飯店悅榕莊將於下月被拍賣 起拍價32億台幣

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 15:14

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中國經濟持續低迷，近日多地出現豪華飯店轉讓或拍賣情況，位於重慶的悅榕莊及上百棟爛尾別墅將於 9 月 2 日進行法拍，起拍價 7 億人民幣 (約 32.1 億台幣)。截至今(14) 日上午，該資產有 6144 人次圍觀，158 人設置提醒，但還沒有人報名參加拍賣。

公開資料顯示，此次拍賣標的包括重慶北碚悅榕莊飯店、悅榕莊二期的 9 塊土地使用權與地上建築物，以及停工多年，維護保養狀況較差的「爛尾」悅椿度假酒店等資產。

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值得注意的是，上述資產均來自素有「飯店大王」之稱的重慶申基實業集團，因該集團過度擴張和經營不善導致資金鏈斷裂與專案停工，最終走向破產清算的境地。

重慶北碚悅榕莊飯店為何淪落到被法拍，主要跟重慶申基實業的困境有關。2023 年，重慶渝州園林工程公司因欠上千萬元工程向法院提起破產清算，同年 9 月重慶市第五中級人民法院受理該案件並指定大成律所為破產管理人。

根據天眼查 App，擁有悅榕莊飯店的重慶柏椿實業成立於 2011 年，經營範圍包含從事投資業務，飯店管理及相關業務諮詢、會展服務、策劃（不含隊外經濟技術展覽會）等。截至 2022 年底，重慶柏椿實業總資產 17.43 億人民幣，總負債 19.72 億人民幣。

資料顯示，申基實業集團成立於 1996 年，是一家包含房地產開發、飯店經營管理、汽車銷售和進出口貿易等業務的多元化集團公司。成立之初是以汽車銷售為主，2000 年成為首家一汽奧迪重慶地區轉銷商，在重慶豪車市場佔有重要地位。

在賺到第一桶金後，申基實業集團開啟「國際飯店 + 特色地產」的模式。該模式以高知名度的星級飯店為主題，帶動頂級商辦、奢侈名品商業、高端住宅等物業的開發與營運。

鼎盛時期，申基實業集團旗下包括重慶阿卡斯飯店投資管理有限公司、重慶正典汽車銷售有限責任公司、重慶平方釐米房地產經紀有限公司、重慶爵馳遊艇俱樂部有限公司、重慶申基通用航空有限公司、申基國際控股有限公司，涉足汽車、地產、飯店、遊艇和直升機等多個領域。

此外，申基實業集團旗下還包括重慶北碚悅榕莊度假飯店、重慶北碚悅榕私邸、重慶解放碑威斯汀飯店、申基金融廣場、重慶申基索菲特飯店、索菲特商務樓、梁平戴斯飯店國際社區、秀山豪生飯店國際社區、西寧中央商務城、海南五指山悅榕莊度假村等多個大型飯店專案。

然而，好景不長，申基實業集團輝煌背後隱藏著巨大的危機。高昂的成本與高端定位，令專案難以獲得市場廣泛認可，加上過度擴張帶來的資金鏈緊繃，申基實業集團開始顯現疲態。

2015 年，悅榕莊專案二期因資金問題被迫停工，集團困境初現端倪。

申基實業集團盲目佈局、經營不善帶來的資金問題最終讓公司走向破產清算之路。

業內人士認為，申基實業集團的失敗折射出當前「地產系」高星飯店面臨的普遍困境。隨著開發商償債壓力的增加，與開發商綁定的星級飯店專案往往成為了最先被調整或出售的資產，像是萬科去年調整飯店業務，4.8 億元出售了多家悅榕莊飯店管理權。

除重慶市外，早在去年就有多個大城市發生高星級飯店交易，像是去年 12 月天津麗思卡爾頓酒店、三亞洲際酒店、光合谷溫泉作為不良債權資產包被成功出讓，總體成交價 20 億人民幣。