花招百出！中國購房送私人飛機 建商賣房「捲」到「天上」去了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 15:53

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為加快建案銷售速度，中國建商花招百出，這一次，有大型建商把促銷活動「捲」到「天上」去了，售屋處現場空降私人飛機。

據《財聯社》周四（15 日）報導，據招商蛇口南京公司發布的消息，其在南京的建案招商局中心日前推出買房送私人飛機的活動，購房即送價值人民幣（下同）20 萬私人飛機大禮包，內容包含：飛行員執照、100 小時總飛行時長（每年 10 小時），以及私人飛機 5% 產權。

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售屋處現場空降私人飛機，且這架飛機還跟陸劇《玫瑰的故事》女主角黃亦玫同款。

對於這項活動，外界提出疑問，該「私人飛機禮包」裡的飛行員執照，究竟是什麼含義；總飛行時長，是哪些類型飛機的飛行時長；5% 飛機產權，又是指哪些型號的飛機？

招商局中心售樓處面對外界的總總疑問，一位置業顧問並未介紹飛機禮包的具體情況，僅表示如果買家不使用私人飛機大禮包，可以把這部分權益轉為現金優惠。

「恐怕沒有買家選擇飛機權益包，而會選擇 20 萬元的現金優惠。因為這 20 萬元的權益，可以直接抵扣房款，如果選擇飛機禮包，那麼所選房源銷售價格還是原先的，買家並沒有獲得實際優惠，這相當於買家自己來買飛行權益，因此幾乎不會有人選飛行禮包。」上述置業顧問稱。

該置業顧問進一步表示，本次活動到 8 月底結束，涵蓋四個房型，面積從 118 平方公尺到 181 平方公尺不等。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，該建案所謂的「買房子送私人飛機禮包」，更多是一種行銷噱頭。

「建商之所以這麼操作，很大程度上是想透過這種行銷方式，吸引一大波流量，在市場上獲得足夠的關注。只要獲得流量，受到關注，那麼這一過程中，可能會有部分需求因此轉化為實際的購買力，從而帶動銷售。」李宇嘉說。

在售價方面，該建案的價格並不低。

招商局中心 · 臻境均價 4.75 萬元 / 平方公尺，總價介於 608～927 萬元 / 套不等。按該建案置業顧問的介紹，目前 143 平方公尺的房源，總價約 630 萬元。

「該建商旗下建案推出『買房送飛機禮包』活動，這一操作與買房送車位的做法相仿，一方面是吸引注意力，另一方面是藉此展開促銷，間接降價，透過讓利於購房者，來加快建案銷售速度。」李宇嘉表示。

易居研究院副院長嚴躍進也認為，這個活動實質上是一種變相打折的行銷手段。

「過去幾年曾有建案推出『西瓜換房』、『買房送豬肉』、『買房免費乘地鐵』等活動，加上最新出現的所謂『買房送私人飛機禮包』，體現出市場銷售承壓背景下，建商透過一些新奇的行銷方式來吸引購房者。」嚴躍進稱。

此外，業界人士認為，此舉也可以避免不必要的麻煩。