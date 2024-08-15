國發會主委推一把！產業控股最適合台灣企業「打群架」更具競爭力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 11:15

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今年國發會主委劉鏡清上任之後，多次對外表示「產業控股」將是台灣產業未來再躍升的關鍵，政府將在各項政策上支持產業控股的發展。PwC Taiwan 指出，產業控股是針對台灣企業經營生態所設計出的發展策略，各方保有原先的品牌與內部管理文化，在市場端保持競爭，以企業的競合槓桿激發更大的成長力道，對於規模有限的台灣中小企業，有助於提高企業的競爭活性。

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資誠聯合會計師事務所策略長林一帆指出，產業控股是針對台灣企業經營生態所設計出的發展策略，台灣中小型企業已有許多隱形冠軍，然而當企業外部面對跨國企業的競爭者、疫情或地緣政治的挑戰，內部則有轉型升級、家族企業交棒傳承的迫切性，企業創新研發或者全球布局都受制於企業規模而難以發揮，在快速變化的全球商業環境，要如何突破成長限制並降低經營風險，產業控股可成為當下台灣企業經營者考慮的新策略選項。

林一帆指出，傳統併購的概念較不易為台灣經營者接受，原因在於傳統併購後的組織整合往往「磨合」力道甚大，容易造成人才流失、內部不穩定等負面效應，以致無法達成原先設定的目標。產業控股的策略思維是「合作」，合組的各方企業可保有原先的品牌與內部管理文化，在市場端保持競爭，企業內部整合經營資源，以企業的競合槓桿激發更大的成長力道，對於規模有限的台灣中小企業，有助於提高企業的競爭活性。此外，提升規模後，較容易取得資金，增加經營彈性，並能夠充分運用資本市場，讓經營成果轉換具體的價值。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德指出，合組產業控股與傳統併購最大的差異就是合組後的「共治」體系並不存在「賣方出場」的情形，而是合組各方進入控股公司董事會進行共治，因此從這個分水嶺往前看，企業經營者對合組產控的目標設定、找尋好隊友、詳盡的盡職調查、企業價值評估、換股比例協商到未來的產業控股共治體系運作，需要在策略規劃階段進行完善的沙盤推演，方能讓產業控股發揮效益，進而帶動企業的競爭力。

此外，產業控股對於中小企業的接班議題亦可提供有效解方，資誠聯合會計師事務所副所長林鈞堯表示，台灣許多中小企業除了來自經營環境的挑戰，也正面臨第二代接班意願不高或沒有信心接班的情況，產業控股的架構，讓合組各方的企業經營者攜手合作，不用獨自面對各種經營管理的內外部挑戰，企業之間亦可以互相學習交流管理經驗，對企業接班人而言，未來如果只想要參與控股董事會層次，亦可從合組公司間挑選適任的專業經理人，賦予經營管理的責任，將公司經營權交給專業經理人，創造更大的舞台，並有效提升企業的專業化管理，化解接班的困境。