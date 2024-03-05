資誠：中小企增僱員工租稅優惠將常態化 好處一次告訴你

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 13:39

經濟部 3 月 1 日預告中小企業發展條例修正草案，未來增僱員工及員工加薪所適用薪資費用加成減除的租稅優惠措施可望常態化，另增僱員工對象增列中高齡及高齡人才，費用加成減除率由 130% 提高為 150%，並追溯自 113 年 1 月 1 日起適用 10 年。

中小企業發展條例修法將包括三大方向：相關租稅優惠刪除過去的「景氣啟動門檻」；加薪抵減以及增僱員工租稅優惠提高到 150％；增僱員工獎勵除了維持 24 歲以下青年員工增僱租稅優惠外，45 歲以上中高齡及高齡者也納入適用對象。

未來中小企業將如何因應，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯，針對條例修正內容逐項說明：

刪除經濟景氣指數達一定情形的啟動門檻規定：薪資費用加成減除租稅優惠原規定須經濟景氣指數達一定情形，如失業率連續 6 個月高於 3.78%，才可適用，因此過去十年間，增僱員工優惠措施啟動過二次，員工加薪薪資費用加成減除僅啟動一次，考量目前經濟情勢與過往已有差異，所以預告草案刪除經濟景氣指數達一定情形的啟動門檻規定，薪資費用加成減除將常態化。

擴大增僱員工對象：增僱員工適用薪資費用加成減除優惠，原僅適用於增僱本國籍員工為 24 歲以下，為了促進中高齡者及高齡者就業，以緩解未來勞動力短缺課題，草案修訂擴大增僱 45 歲以上本國籍員工亦可適用。

提高薪資費用加成減除率為 150%：包含增僱員工薪資費用及調高本國籍基層員工薪資，薪資費用加成減除均由現行 130% 調增為 150%。

延長研發支出投資抵減適用期限至 122 年底：研究發展支出投資抵減現行規定將於 113 年 5 月 19 日屆期，預告草案修正為自 113 年 1 月 1 日起至 122 年 12 月 31 日止，且增列有限合夥組織也可適用研發投抵租稅優惠。