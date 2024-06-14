〈ESG投資趨勢〉資誠訪談：94%台灣金融CEO擔憂目前營運獲利模式撐不到十年 建議轉型3要素

PwC Taiwan 今（17）日發布兩年一度的《2024 臺灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，調查發現，高達 94% 的台灣金融業企業領袖認為現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，未來更聚焦 E. A. R.，即永續實踐 (ESG) 生成式 AI 的發展及強化風險控管 (Risk control)，以保競爭優勢。

PwC Taiwan 邀請臺灣 16 家金融業業者進行問卷，同時邀請來自金控、銀行、保險、證券、投信、金融科技等 11 位金融業企業領袖進行深度訪談。主要發現：62% 台金融業企業領袖擔憂今年全球經濟將衰退，高於整體產業 (39%) ；50% 臺灣金融業企業領袖對今年營收成長有信心，高於整體產業 (33%)，主因是升息已達高點、通膨與戰爭利空鈍化，以及產業不確定性消弭；未來一年，38% 金融業預計進行人員擴編，較整體產業 (43%) 略為保守；未來三年，50% 臺灣金融業企業領袖暫不考慮發起新併購。