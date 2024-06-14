〈ESG投資趨勢〉資誠訪談：94%台灣金融CEO擔憂目前營運獲利模式撐不到十年 建議轉型3要素
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 19:56
PwC Taiwan 今（17）日發布兩年一度的《2024 臺灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，調查發現，高達 94% 的台灣金融業企業領袖認為現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，未來更聚焦 E. A. R.，即永續實踐 (ESG) 生成式 AI 的發展及強化風險控管 (Risk control)，以保競爭優勢。
PwC Taiwan 邀請臺灣 16 家金融業業者進行問卷，同時邀請來自金控、銀行、保險、證券、投信、金融科技等 11 位金融業企業領袖進行深度訪談。主要發現：62% 台金融業企業領袖擔憂今年全球經濟將衰退，高於整體產業 (39%) ；50% 臺灣金融業企業領袖對今年營收成長有信心，高於整體產業 (33%)，主因是升息已達高點、通膨與戰爭利空鈍化，以及產業不確定性消弭；未來一年，38% 金融業預計進行人員擴編，較整體產業 (43%) 略為保守；未來三年，50% 臺灣金融業企業領袖暫不考慮發起新併購。
台灣金融業企業領袖調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，高達 94% 的台灣金融業企業領袖認為現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，遠高於台灣整體企業 76%。這顯示台灣金融業在經歷過疫情帶來的全球經濟衰退、各國政府大撒幣和利率政策大轉向後，備感壓力，體認必須加速於永續及數位的進程。
科技勢在必行 (Tech Imperative) 的大趨勢也是金融業企業領袖最關心的議題，逾八成臺灣金融業者認為，未來三年，生成式 AI 將促使公司多數員工學習新技能，並將增加產業內的競爭壓力，75% 將大幅改變其公司創造價值的方式。
根據本次調查，在回應氣候行動與擔負永續責任的社會期待上，有超過九成臺灣金融業企業領袖正在進行甚至完成了氣候相關行動，包括提高能源效率 (100%)、研發新的氣候友善產品 / 服務或科技 (94%) 和啟動培訓員工計畫 (89%) 等。然而在投資大自然為基礎的解決方案上，僅 75% 正在進行或完成，甚至有 19% 擬訂計劃但未實行。
吳偉臺指出，隨著反漂綠浪潮與不斷升級的國際永續要求下，金融業者必須制定更前瞻的 ESG 策略，包括人權、生物多樣性、以自然為本的解決方案，策略性強化氣候與財務韌性，發展對自然有益的商業模式，有效應對社會挑戰，同時有益於人類福祉和自然生態。
吳偉臺表示，永續與數位的雙軸轉型仍是重中之重，金融業者在組織轉型的過程中，可從五大關鍵行動著手，包括一、隨時檢視商業模式的長期可持續性；二、深刻認知重大趨勢 (如氣候風險) 的威力；三、快速並負責任地發展生成式人工智慧；四、理解實踐永續不只是「脫碳」；五、解決效率低落問題，以釋放資源進行「重塑 (Reinventing)」，才能順應潮流、走向穩健有序的未來。
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