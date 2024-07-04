看ESG如何變「綠金」？櫃買與資誠攜手創新企業媒合會 7/17登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 10:20

櫃買中心與 4 大聯合會計師事務所合作舉辦之「創新永續創新企業媒合會」，第三場次活動將於 7 月 17 日由資誠聯合會計師事務所舉辦，本次邀請的 10 家新創企業多與 ESG 永續議題應用相關，將為創新企業與投資人提供更多交流成長機會。

在聯合國永續發展目標（SDGs）以及企業指標日受重視的浪潮下，櫃買中心對於創新企業及永續發展議題亦更加關注，本次活動邀請的 10 家新創企業多與永續議題應用相關，包括協助輔導企業編制永續報告書的永訊智庫；保護生態環境並創造農村就業機會的玩艸植造；全球智慧送禮服務的芯符公司；提供雲端不動產包租代管服務的金箍棒；以農電共生創造綠金的格園社企。

另 5 家是開發智能用電管理系統的海韻智能；打造兼顧環保與新潮音樂活動的荷米斯娛樂；將紡織廢棄物轉化為再生塑膠粒子的雄材大智；優化企業無紙化作業流程的雲想科技，以及研發微生物製造替代性蛋白質的蘇菲營養。本次媒合會除由企業發表募資簡報外，並安排創新企業與創投機構進行深入洽談與交流，為創新企業注入更多成長動能。