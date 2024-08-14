外資轉買249億元 連4日掃貨聯電17.7萬張 鴻海、金控股重納囊中

台股今 (14) 日終場上漲 230 點，收在 22027 點，重返 2 萬 2 千點大關，月線則得而復失，外資在現貨市場大買聯電 6.98 萬張，累計近四個交易日就敲進 17.7 萬張，同時也減碼期貨空單，但由於晚上有 CPI 數據待公布，因此增持兩檔反向 ETF，顯現外資在做多同時仍有避險意味。