外資轉買249億元 連4日掃貨聯電17.7萬張 鴻海、金控股重納囊中
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 18:34
台股今 (14) 日終場上漲 230 點，收在 22027 點，重返 2 萬 2 千點大關，月線則得而復失，外資在現貨市場大買聯電 6.98 萬張，累計近四個交易日就敲進 17.7 萬張，同時也減碼期貨空單，但由於晚上有 CPI 數據待公布，因此增持兩檔反向 ETF，顯現外資在做多同時仍有避險意味。
三大法人合計買超 219.16 億元，外資回頭大買 248.99 億元，自營商賣超 74.05 億元，連 27 賣，投信買超 44.22 億元，連 31 買；期貨方面，外資減碼空單 2,675 口，未平倉空單口數降至 33,209 口。
觀察外資買超對象，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 張數約 7 萬張，高居外資買超首位，更已呈現連四買，也同樣卡位鴻海 (2317-TW) 法說會，敲進 1.4 萬張，其他如開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW) 也都獲青睞，張數皆達 1.6 萬張。
不過，由於美國 CPI 即將在今晚公布，外資也將部份資金用於避險，加碼元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 與國泰臺灣加權反 1(00664R-TW)，合計張數達 5.2 萬張。
外資賣超則調節 OEM 與債券 ETF，包括英業達 (2356-TW) 與仁寶 (2324-TW)，合計張數約 2 萬張，其他如元大美債 20 正 2(00680L-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 等，也持續遭減碼。
投信也與外資一樣看好聯電，加碼超過 2,000 張，自營商也同樣調節群創 (3481-TW)，張數近 5,000 張。
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