Appier超標達成獲利 首次啟動股票回購

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 16:23

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軟體服務公司 Appier (4180-JP) 今 (14) 日發布第二季財報，單季營收達 82 億日元創新高，年增 32%，毛利也達 42 億日元創新高，進入下半年傳統旺季後，Appier 表示展望樂觀，並將首次啟動股票回購，展現對股東的承諾。

Appier 指出，由於保持嚴謹的成本控管，第二季營業利益超越財測預期，年增幅逾 4 倍，來到 3.51 億日元，營業利益率 4.3%。

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Appier 進一步說明，在東北亞營收成長加速，年增幅為 35%，主要受益於增加銷售的策略奏效，帶動電商領域既有關鍵客戶擴張，並成功吸引來自多元垂直產業的新客戶。

而在美國和 EMEA 地區， 在去年高成長的基礎上，持續保持年增幅高達 65%，成長的動能來自 Appier 在數位內容及其它網路服務產業的大型企業客戶強勁擴張。

Appier 預期在下半年旺季效應下，延續熱絡的成長動能，營收規模可望擴大，正加強 AI 技術的提升，引入新的生成式 AI 模組，目前，生成式 AI 已開始提供具體的商業價值。

另一方面，Appier 持續擴大客戶群，客戶流失率創歷史新低，僅 0.574%，顯示 Appier 解決方案對客戶有黏著度，確保強勁且高度可持續性的成長。