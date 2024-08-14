〈台股盤後〉電金傳權值齊揚收漲230點 攻克2萬2惜敗月線

台股今 (14) 日在電子、金融、傳產權值全體走揚下，一度大漲近 400 點、衝上 22155 點，但受漲多調節賣壓影響，終場漲幅略有收斂，上漲 230.68 點，收在 22027.25 點，重返 2 萬 2 千點大關，月線則得而復失，成交量 4094 億元，較昨日增加。