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台股

〈台股盤後〉電金傳權值齊揚收漲230點 攻克2萬2惜敗月線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 14:24

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〈台股盤後〉電金傳權值齊揚 終場漲230點收22027點 攻克2萬2大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (14) 日在電子、金融、傳產權值全體走揚下，一度大漲近 400 點、衝上 22155 點，但受漲多調節賣壓影響，終場漲幅略有收斂，上漲 230.68 點，收在 22027.25 點，重返 2 萬 2 千點大關，月線則得而復失，成交量 4094 億元，較昨日增加。

權值股今日一片紅通通，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲近 1%，站回所有均線上，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆續揚 2%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都有 1-2% 左右漲幅，傳產如長榮 (2603-TW)、中鋼 (2002-TW)、台塑四寶等，也都上漲表態，為大盤走勢增溫。


成交重心持續聚焦 AI 概念股，旺矽 (6223-TW 第二季財報表現亮眼，股價強漲 9%，企圖挑戰前高，弘塑 (3131-TW) 也接近漲停板，收在 1800 元，續寫收盤新高價，宜特 (3289-TW) 也有近 8% 的漲幅，其他如萬潤 (6187-TW)、信驊 (5274-TW)、晟銘電 (3013-TW) 都有半根以上的漲幅。

生技族群今日成為資金提款對象，藥華藥 (6446-TW) 重挫拉回 9%、逼近跌停板，保瑞 (6274-TW) 也有 3% 跌幅，成為市場弱勢族群。

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信驊45006.89%
萬潤3258.33%
宜特1488.42%
弘塑18009.09%
中鋼22.72.71%
長榮181.51.68%
國泰金61.90.98%
富邦金89.32.06%
聯發科11852.16%
台積電172.342.81%

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加權指數法興 槓桿12.61
加權指數法興 槓桿5.92
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聯發科法興 槓桿4.16

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