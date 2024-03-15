永豐餘：中國工紙市場需求仍未反彈 去年EPS 1.1元 擬配息0.9元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 16:31

永豐餘 (1907-TW) 今 (15) 日召開法說會，去年全年稅後純益 18.27 億元，年減逾 1 成，每股純益 1.1 元。同時，董事會也通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利 0.9 元，配發率達 81.8%。

永豐餘去年第四季營收 197.26 億元，季增 6.7%，年增 1.9%。毛利率 16.2%，季增 2.8 個百分點，年增 3.9 個百分點。營益率 3%，較 2023 年第三季轉正，也較 2022 年同期轉正。稅後純益 5 億元，季減 55.9%，較 2022 年轉盈，每股純益 0.3 元。

永豐餘去年全年營收 738.67 億元，年減 7.2%，毛利率 13.7%，年減 7 個百分點，營益率 0.2%，年減 1.3 個百分點。稅後純益 18.27 億元，年減 15.8%，每股純益 1.1 元。

永豐餘表示，去年第四季受惠漿價持穩以及年節以及年節需求回溫，去年各事業體營收皆有個位數至雙位數成長。若以各事業群營收占比來看，工紙紙器事業群占 45%，林漿紙事業群占 25%，消費品事業群占 14%，以及其他占 16%。

總經理駱秉正進一步指出，工紙紙器事業群營運在越南與台灣回升，不過中國整體市況仍未恢復反彈，即便相關虧損已經收斂，但復甦力道不強。今年需求平穩不會太差，不過不會有爆發性復甦。

展望今年，永豐餘表示，林漿紙事業群持續開發低碳產品拓展市場；工紙紙器事業群方面，則持續關注民生消費帶動的需求趨勢，並擴大再生能源規模；消費品事業群部分，持續優化產品組合，提高生產自動化滲透率。