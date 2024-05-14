永豐餘Q1獲利2.79億元 EPS 0.17元

永豐餘 ( 1907-TW ) 今 (14) 日召開法說會，會中指出隨著台灣、越南等地區需求改善，第一季稅後純益 2.79 億元，較去年同期由平轉盈，每股純益 0.17 元。

永豐餘第一季營收 179.22 億元，季減 9.1%，年增 2.2%；毛利率 15.1%，季減 1.1 個百分點，年增 2.8 個百分點；營益率 1.1%，季減 1.9 個百分點，較去年同期轉正。稅後純益 2.79 億元，季減 44.2%，較去年同期由平轉盈，每股純益 0.17 元。

若以各事業群營收占比來看，工紙紙器事業群占 42%，林漿紙事業群占 27%，消費品事業群占 14%，其他事業則占 17%。