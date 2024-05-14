永豐餘Q1獲利2.79億元 EPS 0.17元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 19:06
永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，會中指出隨著台灣、越南等地區需求改善，第一季稅後純益 2.79 億元，較去年同期由平轉盈，每股純益 0.17 元。
永豐餘第一季營收 179.22 億元，季減 9.1%，年增 2.2%；毛利率 15.1%，季減 1.1 個百分點，年增 2.8 個百分點；營益率 1.1%，季減 1.9 個百分點，較去年同期轉正。稅後純益 2.79 億元，季減 44.2%，較去年同期由平轉盈，每股純益 0.17 元。
永豐餘表示，受惠永道、越南工紙需求增加，帶動第一季營收較去年同期成長 2.2%。此外，永豐餘第一季營業外收入達 4.6 億元，主因為元太 (8069-TW) 的權益法投資收益，以及外幣避險利得挹注。
若以各事業群營收占比來看，工紙紙器事業群占 42%，林漿紙事業群占 27%，消費品事業群占 14%，其他事業則占 17%。
展望後市，永豐餘表示，工紙紙器事業群方面，由於民生消費帶動需求，使得再生能源規模進一步擴大；林漿紙事業群則將持續開發低碳產品、拓展市場；消費品事業群部分，持續優化產品組合，精進並提高自動化生產；其他事業則配合產能需求調整，加速利基型產品的開發。
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