惠譽維持台灣長期主權信用評等「AA」、展望「穩定」 肯定財政表現

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 18:43

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惠譽（FitchRatings）今 (14) 日發布新聞稿，確認維持自 2021 年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。財政部表示，雖然國際經濟存在高度不確定性，該部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將兼顧財政穩健及經濟發展。

惠譽表示，我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力之經商環境係支持評等結果關鍵因素；我國整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為加速疫後振興增加相關預算支出，預估我國 2024 年度各級政府財政赤字占 GDP 比率適度維持 0.8％，低於 AA 評等群組國家中位數 2.3％，而 2025 年度將為 0.4％。

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惠譽在報告中也提及儘管兩岸緊張局勢進一步升級，例如：中國針對台灣新任總統發表就職演說而進行環島軍演，但惠譽預期兩岸對峙的升級不會破壞台灣的經濟或政治穩定。

在全球競爭力方面，惠譽認為，憑藉先進製程技術的優勢和完整且專業的產業生態系統，台灣持續在全球半導體產業供應鏈中發揮着不可或缺的作用。這些優勢使得台灣能夠從高科技產品出口需求的結構性增長中獲得更大的經濟效益。 然而，曠日持久的兩岸緊張局勢以及市場對能源安全的擔憂，加上人口層面的不利因素，或使商業氣候和中期成長前景面臨更大的挑戰。

惠譽推估截至 2025 年底，我國各級政府 1 年以上公共債務未償餘額占 GDP 比率自 2023 年底之 33.0％下降至 30.5％，預期將維持微幅下降趨勢，優於 AA 群組國家中位數 50.0％，肯定我國恪遵公共債務法規定之 GDP 50％上限，係維持中期財政紀律良好基石。