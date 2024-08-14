升息後增2成！日本散戶堅定看漲日元 淨多單逼近新高

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-14 11:23

‌



儘管日元回吐了過去 2 周的部分漲幅，但日本的散戶正押注日元進一步上漲，透過期貨持有的淨多單接近新高的水位。

根據彭博彙編的東京金融交易所數據，截至 8 月 12 日，日本散戶透過期貨持有的日元兌 14 種外幣的淨多單倉位為 4310 億日圓 (29 億美元)，自日本央行 7 月底升息以來大增了 22%，並接近 4 月所創下的 5010 億日元新高紀錄。

‌



東京 Gaitame.com 研究主管 Takuy​​a Kanda 表示，「由於利率差異，理論上是要賣出日元，買入其他貨幣，但在市場穩定尚未找到足夠基礎的情況下，這很難做到。」

Takuy​​a Kanda 談到套利交易時表示，股價下跌的風險也往往推高日元兌其他貨幣的匯率。

日元多頭部位的大部分是針對美元，其次是英鎊和瑞士法郎。日本散戶的帳戶上仍持有日元兌高收益貨幣，如墨西哥比索和土耳其里拉等的空單，儘管在過去兩週已大幅減少。

散戶在東京金融交易所持有的日圓部位是向外匯市場投入的更大資金池的一部分。日本金融期貨協會（Financial Futures Association of Japan）的報告顯示，去年東京個人外匯交易占外匯交易總額的近四分之一。