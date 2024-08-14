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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至15.05元，預估目標價為427.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.22元下修至15.05元，其中最高估值16.68元，最低估值13.54元，預估目標價為427.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.68(16.68)18.8519.09
最低值13.54(13.54)14.1716.18
平均值15.11(15.23)16.5517.52
中位數15.05(15.22)16.5817.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,196,000131,867,000140,458,030
最低值112,922,000118,036,000128,643,000
平均值116,013,920124,632,290133,029,400
中位數115,875,660124,333,480131,508,290

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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