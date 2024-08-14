鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至15.05元，預估目標價為427.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.22元下修至15.05元，其中最高估值16.68元，最低估值13.54元，預估目標價為427.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.68(16.68)
|18.85
|19.09
|最低值
|13.54(13.54)
|14.17
|16.18
|平均值
|15.11(15.23)
|16.55
|17.52
|中位數
|15.05(15.22)
|16.58
|17.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119,196,000
|131,867,000
|140,458,030
|最低值
|112,922,000
|118,036,000
|128,643,000
|平均值
|116,013,920
|124,632,290
|133,029,400
|中位數
|115,875,660
|124,333,480
|131,508,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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