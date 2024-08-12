盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(8月19日)除權0.5元，預估參考價390.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
富邦媒(8454-TW)下週(8月19日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(8月12日)收盤價409.50元計算，預估參考價為390.0元，權值合計為19.5元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價下跌5.17%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|409.50
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/04
|427.0
|14.8
|3.47%
|0.0
|2023/08/15
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/06/05
|710.0
|15.0
|2.11%
|0.0
|2022/06/30
|763.0
|13.0
|1.7%
|2.0
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