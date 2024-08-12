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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(8月19日)除權0.5元，預估參考價390.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


富邦媒(8454-TW)下週(8月19日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(8月12日)收盤價409.50元計算，預估參考價為390.0元，權值合計為19.5元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價下跌5.17%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 409.50 0.0 0.0% 0.5
2024/07/04 427.0 14.8 3.47% 0.0
2023/08/15 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/06/05 710.0 15.0 2.11% 0.0
2022/06/30 763.0 13.0 1.7% 2.0

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